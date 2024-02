Biathlon: Mondiali, Lisa Vittozzi argento nell’inseguimento**

Nove Mesto, 11 feb. -(Adnkronos) – Lisa Vittozzi vince la medaglia d’argento nell’inseguimento dei Mondiali di biathlon di Nove Mesto, nella Repubblica Ceca, e apre il medagliere italiano nella rassegna iridata. Il suo è un fenomenale recupero, durato tutta la gara fino a spezzare l’egemonia francese che prende, oro, bronzo e 4° posto. Si tratta della terza medaglia individuale ai Mondiali per la sappadina, della nona complessiva.

Arriva il terzo titolo mondiale in carriera per Julia Simon che chiude in 29’54″8, davanti a Vittozzi per 1’02″4, poi c’è Justine Braisaz, seguita da Sophie Chauveau. Il primo poligono è favorevole alle italiane che non sbagliano e recuperano posizioni. Vittozzi esce quinta a 57″8 da Julia Simon che guida la gara, mentre Dorothea Wierer risale all’ottavo posto a 1’25″6. nessun errore nemmeno per Samuela Comola che è 25/a, mentre sbaglia il primo tiro Michela Carrara.

Al secondo poligono va molto bene Lisa Vittozzi, ancora una volta precisa e approfittando degli errori di molte avversarie risale al quarto posto a 34″4 da Julia Simon. Perde terreno Dorothea Wierer che fa due errori e scende al 19/o posto, mentre fa un altro zero Samuela Comola che è 20/a a poco più di 2 minuti, recuperando 17 posizioni.

Ed è al primo tiro in piedi che Vittozzi, con un altro zero, balza al secondo posto con 46″3 di ritardo da Simon. Seguono Braisaz, Chauveau e Preuss. Wierer sbaglia ancora e fa un errore anche Comola e si ritrovano rispettivamente al 23/o e al 26/o posto. Carrara, con 5 errori, è 42/a. L’ultimo tiro vede l’errore per Vittozzi, mentre vola Simon. L’azzurra è staccata di 1’15″6 dalla leader, ma conserva una quindicina di secondi sulle due francesi che la inseguono. Poi il rush finale fino alla medaglia d’argento. Wierer chiude al 21° posto con 4 errori e 3’34″5 di ritardo, mentre Samuela Comola è 23/a con 1 errore e un ritardo di 3’41″9, infine 34° posto per Michela Carrara, con 5 errori e 4’47″3 di svantaggio.