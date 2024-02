Tuffi: Sargent Larsen e Giovannini conquistano due carte olimpiche dalla piattaforma maschile

Doha, 10 feb. – (Adnkronos) – Si innalza il bottino delle carte olimpiche per la Nazionale italiana di tuffi. Ai Mondiali di Doha (Qatar), infatti, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini hanno regalato all’Italia Team una doppia quota per i Giochi Estivi di Parigi 2024 dalla piattaforma maschile. Gli azzurri, grandi protagonisti già nei preliminari presso l’Hamad Aquatic Centre, hanno totalizzato rispettivamente i punteggi di 361.15 e di 360.05 in semifinale, score che non hanno garantito l’accesso all’ultimo atto ma che si sono rivelati sufficienti per conquistare il pass olimpico riservato ai 12 migliori atleti non ancora qualificati.