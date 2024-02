Scherma: Cdm sciabola, bronzo per Samele a Tbilisi

Tbilisi, 10 feb. – (Adnkronos) – È di Luigi Samele il primo podio della scherma azzurra nel ricco weekend sulle pedane internazionali di Coppa del Mondo. Il foggiano, impegnato nella tappa georgiana di Tbilisi, ha centrato il terzo posto nella prova individuale di sciabola maschile, mettendo a referto punti importanti ai fini del ranking di qualificazione ai Giochi estivi di Parigi 2024. L’argento olimpico di Tokyo 2020 ha esordito nel tabellone da 64 con i successi firmati ai danni del polacco Szymon Hrciuk (15-10) e del francese Tom Seitz (15-8). Agli ottavi di finale, poi, si è materializzata un’altra vittoria convincente, quella contro il tedesco Raoul Bonah (15-7). Decisamente solida anche la performance offerta ai quarti per prevalere nei confronti dell’ostico egiziano Ziad Egy Elsissy, che ha dovuto alzare bandiera bianca con lo score di 15-11. La corsa dell’azzurro si è interrotta in semifinale, dove a prevalere nettamente per 15-6 è stato per l’ungherese Aron Szilagyi, numero due del seeding. Proprio il magiaro è andato ad aggiudicarsi la competizione, battendo nell’ultimo atto l’iraniano Ali Pakdaman (15-6). Ha terminato terzo insieme all’azzurro, infine, l’idolo di casa Sandro Bazadze.