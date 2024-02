Sanremo: Amadeus, ‘dispiaciuto per fischi Geolier, non li trovo giusti’**

Sanremo, 10 feb. (Adnkronos) – “A me dispiace sempre quando sento dei fischi contro qualcuno. Geolier è un ragazzo molto amato, ha talento, evidentemente nella somma ei voti di ieri se è risultato il primo vuol dire che è stato votato”. Lo ha detto Amadeus commentando i fischi della platea ieri sera all’annuncio della vittoria di Geolier nella serata delle cover di Sanremo. “Ci sta nella storia del festival il disappunto, fa parte del gioco. I fischi li ho trovati non giusti nei confronti di un ragazzo di poco più di vent’anni -ha aggiunto Amadeus- Si vedeva dall’espressione che ci è rimasto male, quella per lui è una serata che non dimenticherà mai”.

“Non dimentichiamo che c’era Guè, Luché, Gigi D’Alessio, e la performance è stata confezionata bene -scandisce il conduttore- Sono de’ll’idea che le persone non vadano fischiate, ha fatto il suo mestiere e va rispettato il pensiero di chi lo votato”. Amadeus rivela di njon aver ancora parlato con il rapper napoletano dopo la serata: “Non l’ho potuto incontrare dopo, ma è un ragazzo forte e questo amore credo che lo fortifichi ancora di più”.