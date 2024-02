Una corsa a intestarsi la paternità di un’opera per cui non solo non è stata posata la prima pietra, ma nemmeno è stato ancora firmato il contratto. La questione è annosa e riguarda il raddoppio della Statale Telesina, attesa da decenni nel Sannio. Toni duri all’indomani del decreto dirigenziale annunciato dal Sottosegretario di Stato Tullio Ferrante e rivendicato dal parlamentare sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano per velocizzare l’appalto per la progettazione esecutiva dell’intervento, con ritardi legati principalmente al contenzioso di fronte alla giurisdizione amministrativa.

