Caso Pozzolo: Renzi, ‘Delmastro e la sindaca facciano test Dna’

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Delmastro deve dire la dire la verità, ci sono dei punti che vanno affrontati”. Lo ha detto Matteo Renzi, a Biella, parlando del caso Pozzolo. “L’esame sulla pistola dice che l’hanno toccata tre persone. Uno è Pozzolo, uno è il capo scorta e il terzo chi è? Almeno un terzo c’è”, ha spiegato il leader di Iv.

“Faccio una proposta precisa, che metteremo per iscritto. Chiedo che se vogliamo credere alla buona fede dei pubblici ufficiali presenti, il sottosegretario e la sindaca, Delmastro e la sindaca Delmastro, entrambi si devono sottoporre all’esame del Dna per verificare se su quella pistola non ci sono tracce -ha aggiunto Renzi-. Se loro sono tranquilli, su quella pistola non c’è il loro Dna, escono dalla vicenda e il problema è risolto. Sarà Pozzolo a raccontare il perché”.

“Il mio è un gesto di pace nei confronti di Delmastro”, ha sottolineato il leader di Iv.