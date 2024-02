Calcio: Serie A, Roma-Inter 2-4**

Roma, 10 feb. – (Adnkronos) – L’Inter batte per 4-2 la Roma in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Sblocca il match Acerbi al 17′, poi i giallorossi ribaltano la partita con Mancini al 28′ ed El Shaarawy al 44′. In avvio di ripresa il decisivo sorpasso nerazzurro con Thuram al 4′ e l’autogol di Angelino all’11. Al 93′ Bastoni fissa il punteggio sul 4-2 finale. In classifica l’Inter sale a quota 60 allungando a +7 sulla Juventus seconda, la Roma invece resta ferma in quinta posizione con 38 punti.