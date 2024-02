Calcio: Serie A, Cagliari-Lazio 1-3**

Cagliari, 10 feb. – (Adnkronos) – La Lazio batte 3-1 il Cagliari in un match della 24/a giornata di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Apre le marcature per i biancocelesti un autogol di Deiola al 26′, raddoppio di Immobile al 49′, accorcia le distanze Gaetano al 51′ e Felipe Anderson al 65′ fissa il punteggio sul 3-1 finale. In classifica la Lazio sale al 6° posto con 37 punti, 2 in meno dell’Atalanta quarta e uno in meno della Roma. Il Cagliari, al 4° ko di fila, resta al 18° posto insieme al Verona, a quota 18.