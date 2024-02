Sardenga: Schlein chiude evento con Todde cantando Bella Ciao

Roma, 9 feb (Adnkronos) – Elly Schlein ha chiuso cantando Bella ciao, accompagnata da tutto il pubblico presente in sala e da Alessandra Todde al suo fianco, l’evento elettorale ad Alghero con la candidata alle elezioni regionali in Sardegna.

La segretaria del Pd aveva appena messo l’accento sulla necessità di difendere la Costituzione “antifascista”, e la Todde aveva citato le parole di Enrico Berlinguer. Poco dopo è partita la canzone dei partigiani intonata da tutta la sala per chiudere l’evento.