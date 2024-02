Mo: Idf arresta 12 palestinesi ricercati in Cisgiordania

Ramallah, 9 feb. (Adnkronos) – Le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 12 palestinesi ricercati in tutta la Giudea e Samaria e nella Valle del Giordano. Lo ha reso noto l’Idf, precisando che le truppe hanno operato tutta la notte nel campo profughi di Tulkarem e hanno arrestato quattro persone ricercate. I soldati hanno arrestato tre persone sospettate di coinvolgimento in azioni terroristiche a Kfar al-Mu’air e altre tre ricercati sono stati arrestati a Kfar Singil, dove sono stati confiscati fondi dei terroristi.

Dall’inizio della guerra In Giudea, Samaria e nella valle del Giordano sono state arrestate più di 3.050 persone ricercate, di cui più di 1.350 affiliati ad Hamas.