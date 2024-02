Europee: Calenda, ‘sì a lista con +Europa, che si allarghi a Renzi è escluso’

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Abbiamo detto a +Europa che siamo disponibili a fare insieme, con la disponibilità di Cottarelli a guidarla, una lista per le europee. Sia io che Bonino abbiamo fatto una fatta scelta di responsabilità, non candidarsi se sai che non andrai in Europa”. Lo ha detto Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi.

“Che si allarghi a Renzi è escluso, sarebbe incomprensibile per gli elettori del Terzo polo. Io poi ho già dato, ho già fatta una alleanza con uno che ha fatto votare La Russa -ha spiegato il leader di Azione-. Poi penso che i conflitti di interesse di Renzi siano incompatibili con il Codice europeo. Renzi poi ha detto che si candida ovunque. Mi pare non ci siano le condizioni nè per noi nè per più Europa”.