Università, nasce la Lum Salesforce academy

Roma, 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) – E’ nata la Lum salesforce academy, un centro di formazione e ricerca interdisciplinare per supportare le imprese, le istituzioni e la Pubblica amministrazione nel processo di cambiamento e innovazione organizzativa, orientato alle tecnologie digitali emergenti. In particolare, l’academy intende creare e supportare la certificazione delle competenze digitali di giovani talenti, professionisti IT e manager in ambito Salesforce che è attualmente il Crm (customer relationship management) più diffuso al mondo. Si tratta di una piattaforma specifica per la gestione delle relazioni con la clientela che aiuta le aziende ad ampliare il proprio business.

Secondo l’International data corporation, per il 2026, l’ecosistema Salesforce creerà circa 9,3 milioni di posti di lavoro a livello globale. Per l’Europa occidentale la stima è di 492 mila posti di lavoro in più. Solo in Italia si prevede un incremento di circa 93mila unità nei prossimi quattro anni. La Salesforce academy dell’Università Lum offre un percorso formativo altamente specialistico articolato in tre corsi della durata di 40 ore ciascuno, il primo dei quali – Salesforce marketing specialist – partirà domani venerdì 9 febbraio.

“Vogliamo proporci – afferma la professoressa Giustina Secundo, prorettrice all’Innovazione e terza missione, ordinario di Ingegneria gestionale e direttrice dell’academy – come il punto di riferimento per la formazione Salesforce offrendo un’offerta completa dedicata a studenti, aziende e professionisti che intendano fare up-skills delle loro competenze in ambito Digital. Inoltre l’università Lum, in virtù della sua adesione ai ‘Patti territoriali per l’alta formazione delle imprese’, ai sensi dell’avviso Mur numero 1290 del 8 agosto 2022, ha previsto l’esenzione dal versamento della quota di iscrizione ai corsi della Salesforce academy. I corsi saranno erogati da docenti certificati Salesforce e da rappresentanti del tessuto industriale che daranno il loro contributo in virtù della propria esperienza allo scopo di costruire un ecosistema di competenze Salesforce per il territorio”.