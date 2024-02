Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è arrivato a Palazzo Chigi per prendere parte al tavolo sul Pnrr e le risorse destinate al capoluogo partenopeo. A presenziare la riunione in sala verde è il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.