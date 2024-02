Doha, 8 feb. (Adnkronos) – Arriva una medaglia d’argento per l’Italia a Mondiali di fondo di Doha nel team event. Nella staffetta 4X1500 gli azzurri Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza conquistano il secondo al photofinish dietro all’Australia, che si prende l’oro, mentre il bronzo va all’Ungheria, staccata di oltre 38 secondi. L’Italia non riesce così a difendere il titolo conquistato a Fukuoka per appena 20 centesimi.