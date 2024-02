Mo: Usa, ‘Iraq informato attacco a Baghdad poco dopo per motivi di sicurezza’

Washington, 8 feb. (Adnkronos) – L’Iraq è stato informato dell’attacco dell’esercito americano che ha ucciso il comandante Kataib Hezbollah a Baghdad solo poco dopo, per motivi di sicurezza operativa. Lo ha detto un funzionario americano, riferendosi all’uccisione del presunto responsabile dell’attacco mortale con droni in Giordania che ha ucciso tre soldati statunitensi.

“Siamo stati chiari nelle dichiarazioni pubbliche e nelle conversazioni private con gli iracheni che gli Stati Uniti avrebbero risposto all’attacco nel momento e nel luogo di loro scelta”, ha detto il funzionario, spiegando che una notifica anticipata del raid non sarebbe stata fornita per motivi di sicurezza operativa.