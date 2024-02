Mo: apre il fuoco contro truppe israeliane in Cisgiordania, palestinese ucciso da Idf

Tel Aviv, feb. (Adnkronos) – Un uomo armato palestinese che ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane vicino alla città di Dayr Sharaf, in Cisgiordania, è stato ucciso dall’Idf. Lo riferisce Rescuers Without Borders.

L’Idf afferma che i riservisti del 7037° battaglione di riserva, che operavano in una postazione militare vicino alla città, hanno risposto al fuoco contro l’uomo armato.

Secondo il servizio d’emergenza, nello scontro a fuoco altri due palestinesi sono rimasti feriti, mentre nessun soldato è stato ferito. L’Idf ha riferito che un proiettile ha colpito l’elmetto di uno dei militari, ma che questi è rimasto illeso.