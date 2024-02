Milano, 8 feb. (Adnkronos) – In Lombardia, da domani, venerdì 9, e fino alla fine della settimana, è prevista una fase di marcata instabilità, associata ad un flusso in quota che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali per l’approfondimento di una vasta struttura depressionaria atlantica che porterà precipitazioni estese a tutta la regione. Lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia. A partire da lunedì, prevista tendenza ad un parziale probabile miglioramento.