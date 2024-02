Niente marcia dei trattori, ma un corteo delle carriole che dalla Rotonda dei Pentri ha raggiunto il cuore della città. Ieri mattina gli agricoltori e gli allevatori sanniti hanno dato seguito alle iniziative di protesta e sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni sulle problematiche del comparto, stretto tra grossisti che pagano i prodotti genuini del beneventano – carni, latte, verdure e altro – con le stesse quotazioni di inizio anni 2000, a fronte di costi che nel frattempo si sono moltiplicati per venti o in alcuni casi per 50 volte tra gasolio agricolo, mangimi, concimi.

