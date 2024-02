Divieto di vendita di bibite in bottiglia, bicchieri di vetro e lattine a Colle Sannita in occasione del Carnevale 2024. È quanto disposto dal Sindaco Michele Iapozzuto con l’ultima ordinanza.

Le misure rientrano in quanto specificato dal Ministero dell’Interno in merito alla safety riguardante l’organizzazione delle manifestazioni pubbliche.

