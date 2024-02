Uno slalom ravvicinato che finirà inevitabilmente per orientare il cammino del Benevento. Il tour de force della prossima settimana – quando la Strega sarà chiamata ad affrontare tre gare, di cui due in trasferte, nel giro di sei giorni – dirà molto, se non tutto, sulle reali possibilità che ha la formazione giallorossa di minacciare il trono del primo posto, al momento saldamente nelle mani della Juve Stabia.

