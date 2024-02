Sanremo, pronostici Sisal: “Geolier, Irama ed Emma pronti a salire su podio seconda serata”

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – L’avvio del 74° Festival di Sanremo è stato un successo e ha visto confermate in toto le previsioni degli esperti Sisal, tanto sugli ascolti – con uno share del 65,1% che ha di netto superato il record del 2023 – quanto sui primi posti della classifica parziale, con Loredana Berté, Angelina Mango e Annalisa sui tre gradini più alti al termine della prima serata. La seconda serata, però, potrebbe portare grandi sorprese: l’apertura del televoto fa sì che la gara entri nel vivo e che anche chi finora è rimasto nell’ombra possa mettersi in luce. Gli ascolti sulle principali piattaforme di streaming totalizzate dai brani sui diversi canali social e web, infatti, già svelano i gusti del pubblico e raccontano di una classifica che sta per cambiare. Se Annalisa anche stasera non ha intenzione di “scendere neppure un gradino”, anzi con quota 1,65 si prepara a salire in vetta, si prevede per Geolier una velocissima scalata: il suo posizionarsi al secondo posto al termine della seconda serata è offerto a 2,50. A scalzare, però, Loredana Berté sarebbero due veterani del Festival: Irama ed Emma, entrambi quotati a 6,00, candidati al terzo gradino del podio.

In questa serata la Bertè dovrebbe retrocedere e contendersi la quarta posizione con Il Volo a quota 9,00. Segue Mahmood che resterebbe nella Top5 con quota 12,00. Il televoto può ribaltare la prospettiva e creare sobbalzi inattesi in area di vittoria; tuttavia, gli ascolti totalizzati a meno di 24 ore dalla pubblicazione dei brani vedono continuare anche fuori dall’Ariston il duello serratissimo tra Annalisa e Angelina Mango con la prima seppur di poco è, anche per numero di ascolti, “Sinceramente” la favorita: nel testa a testa tra le due per la vittoria del Leone D’Oro vince con quota 1,80 contro l’1,90 della Mango. Per restare aggiornati sulle quote e i pronostici Sisal è possibile consultare: https://www.sisal.it/scommesse-matchpoint/evento/spettacolo/festival-sanremo/sanremo-2024