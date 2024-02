Sanremo 2024, le pagelle di Osho per Adnkronos

(Adnkronos) – Comincia il Festival di Sanremo 2024 e Adnkronos schiera Osho come ‘giudice’ d’eccezione. E’ Federico Palmaroli a commentare le esibizioni dei cantanti, con un occhio a quello che succede sul palco dell’Ariston tra un’esibizione e l’altra.

Nomen omen. Magari un giorno splenderà ma questa canzone un po’ banalotta. 6 meno meno

Più che Sangiovanni, con quel vestito sembrava il Papa… Però la canzone più orecchiabile di un Angelus. 6,5

Oh ecco Sinner! Ah no è la Mannoia. Un po’ un restyling di “Quello che le donne non dicono”. Mi sarei aspettato un recall 4.0, tipo “E dalle macchine per noi, il cat calling dei playboy”. 6,5

Per la categoria “E mò questi chi sò?”. Una sorta di Bee Hive con un testo da “Kill” me Licia. 5,5

Il look un po’ da neomelodico ma fin qui la più bella. Tutt’altro che “una stupida canzone” come molto modestamente dice lui nel testo. 8

Un Jovanotti glitterato. Sembrava un po’ la fata turchina di Pinocchio (senza nessun riferimento alla nasca di Amadeus). Però bel pezzo. 7,5

Su quelle mise tutte nere, mi sarei aspettato una bella scritta “Salento audere semper”. Testo sublime anche per le citazioni di Battisti. Straordinari. 8