Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – Sharon Van Rowendaal bissa il successo della dieci chilometri e conquista anche il titolo nella cinque chilometri ai campionati del mondo di Doha. L’olandese si impone alla sprint in 57’33″9, davanti all’australiana Chelsea Gubecka e alla brasiliana Ana Marcela Cunha. Settimo posto per la migliore delle azzurre Giulia Gabrielleschi, mentre Barbara Pozzobon è quindicesima. Alle 11 è in programma la 5 chilometri maschile.