Lavoro: Meloni si ferma da sit-in protesta Tecnocall L’Aquila**

L’Aquila, 7 feb. (Adnkronos) – Prima di entrare nell’Auditorium del Parco disegnato da Renzo Piano, la premier Giorgia Meloni ha raggiunto un sit-in di protesta organizzato a una ventina di metri dall’ingresso dell’Auditorium. Il sit-in, che raccoglie una ventina di persone in tutto, è animato dai lavoratori della Tecnocall, in protesta per la cassa integrazione in deroga decisa dall’azienda che opera nel settore dei call center. Con la premier dai manifestanti -raccolti dietro una transenna e raggiunti appena Meloni si è sentita chiamare per nome a gran nome ‘Giorgia Giorgia’ – anche il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi e il ministro Raffaele Fitto. I lavoratori hanno consegnato alla premier un documento con le loro ragioni messe nere su bianco.