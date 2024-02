La miglior risposta possibile da affidare al campionato delle concorrenti e al proprio percorso. Una dimostrazione di forza che è servita ad assaporare ancor di più le proprie consapevolezze e a mandare un messaggio importante alle altre: il Benevento non perde di vista il suo traguardo, nonostante gli ostacoli di un mese di febbraio incalcolabile. Alcune avversarie rischiano di essere imprevedibili, come nel caso del Brindisi che ha cambiato tanto in questo mercato di gennaio ed è alla ricerca di una nuova dimensione per restare aggrappato al treno salvezza e provare ad uscire dalle acque terribili di classifica. Auteri così come tutta la squadra erano consapevoli delle difficoltà nascoste dietro questo tipo di match, poi ridotte al minimo da una rosa che è riuscita a trasformare la domenica del “Vigorito” in un esame dalle risposte scontate.

