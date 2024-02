Scotti (Fimmg), ‘nomina Marrocco in commissione Aifa scelta lungimirante’

Roma, 6 gen. (Adnkronos Salute) – “La nomina di un medico di medicina generale, peraltro un professionista di grande esperienza e da sempre vicino agli ideali e all’approccio scientifico che ci animano, è una buona notizia per quanti hanno a cuore la salute dei cittadini”. Così Silvestro Scotti, segretario generale Fimmg, commenta con favore la scelta di Walter Marrocco tra i membri della nuova commissione unica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

Il nome di Marrocco, già membro (dal 2007 al 2012 e 2013 al 2015) della Cts di Aifa, è stato espresso dal ministro della Salute Orazio Schillaci e si aggiunge alla rosa di quanti formeranno la nuova commissione unica, che sostituirà le due ex commissioni: tecnico-scientifica e prezzi e rimborsi, unendone le funzioni. “Da parte del inistro Schillaci – conclude Scotti – una scelta lungimirante a garanzia del lavoro impegnativo ed estremamente delicato al quale la commissione unica sarà chiamata. È un bene che un medico di medicina generale, dopo tanti anni, torni a far parte della commissione. A tutti i professionisti che la compongono va il nostro augurio di buon lavoro”.