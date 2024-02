Previdenza, Inps: servizio digitale presentazione delle domande di pensione anticipata

Roma, 6 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Il sistema telematico per la presentazione delle domande di pensione anticipata è stato aggiornato alla luce delle novità previdenziali previste dalla Legge di Bilancio 2024. Gli aggiornamenti riguardano la domanda di ‘Pensione anticipata flessibile legge di bilancio 2024’ e di ‘Pensione anticipata Opzione donna legge di bilancio 2023/2024’. Nel caso di presentazione di istanza per ‘Opzione donna’, la procedura contempla la possibilità per le lavoratrici interessate di inserire anche il numero dei figli.

Per effettuare la domanda è sufficiente accedere al sito dell’Istituto (www.INPS.it), tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta di identità elettronica 3.0), e seguire il percorso ‘Pensione e Previdenza’ > ‘Domanda di pensione’ al cui interno è presente la ‘Domanda pensione, ricostituzione, ratei, certificazioni, Ape sociale e beneficio precoci.Si ricorda che in alternativa è sempre possibile presentare domanda utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il contact center Inps è, invece, disponibile al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il messaggio numero 454 del 1° febbraio 2024.