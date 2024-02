Rilancio per il progetto Casa di Jonas, ridenominato, ‘Casa di Benedetto XVI’.

Non sarà solo sede per attività cura e supporto per giovanissimi disabili psichiatrici ma anche sede di neuropsichiatria infantile e del polo materno infantile, con insediamento del centro vaccinale per infanzia e adolescenza, e del polo materno infantile, ricollocato grosso modo, seppure non nello stesso sito, dove era fino a 10 anni fa, prima della sede attuale sul lungo Sabato don Emilio Matarazzo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia