Calcio: morto a 76 anni Miguel Angel, leggendario portiere del Real Madrid

Madrid, 6 feb. – (Adnkronos) – Luto nel calcio spagnolo. E’ morto Miguel Angel Gonzalez, leggendario portiere del Real Madrid, stroncato dalla Sla all’età di 76 anni. A dare il triste annuncio proprio il club ‘blanco’ con una nota sul sito ufficiale. In 18 stagioni, dal 1968 al 1986, Miguel Angel ha indossato la ‘camiseta blanca’ 346 volte, vincendo 2 Coppe Uefa, 8 campionati, 5 Coppe di Spagna e una Coppa di Lega. Ha collezionato anche 18 presenza con la nazionale spagnola, disputando i Mondiali del 1978 in Argentina e quello in Spagna del 1982 vinto dagli azzurri.