Calcio: Coppa d’Africa, Osimhen disponibile per la semifinale tra Nigeria e Sudafrica

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – L’attaccante della Nigeria Victor Osimhen è stato ritenuto idoneo a giocare nella semifinale della Coppa d’Africa della sua squadra contro il Sud Africa. Osimhen è stato portato via in barella durante la vittoria per 1-0 della Nigeria sull’Angola per dolori addominali ed era in dubbio per la semifinale di mercoledì. Lunedì non si è recato a Bouake ma l’attaccante del Napoli è arrivato il giorno dopo ed è riuscito ad allenarsi. Un tweet dall’account X dei Super Eagles dice: “Victor Osimhen è stato dichiarato idoneo e disponibile per la selezione nello scontro di semifinale contro il Sud Africa di mercoledì. Si è unito alla squadra a Bouake e si è allenato con la squadra oggi”.

Il Sud Africa arriva alla semifinale dopo la vittoria ai rigori della scorsa settimana su Capo Verde. Il boss della Nigeria Jose Peseiro ha ricordato che la sua squadra deve giocare ad alto livello se vuole assicurarsi un posto nella finale di domenica contro la Repubblica Democratica del Congo o la Costa d’Avorio. In conferenza stampa ha dichiarato: “Abbiamo fatto un buon lavoro arrivando in semifinale. Abbiamo dimostrato buon spirito e buona organizzazione. Giochiamo come una squadra. Dobbiamo giocare una partita di alto livello, conosciamo le capacità del nostro avversario. Dobbiamo giocare al 100% o più per battere un’ottima squadra”.

La Nigeria non solleva il trofeo dal 2013, ma Peseiro spera che la sua squadra possa trionfare. Il portoghese ha detto: “Sono convinto che possiamo vincere questa competizione. Ma anche loro (il Sud Africa) vogliono vincere la Coppa, proprio come noi”.