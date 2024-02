Per la gestione dei calciatori nella stagione 2022/23, il Benevento ha incassato 1,8 milioni di euro. A bilancio, il club di via Santa Colomba ha registrato una plusvalenza pari a 159mila euro per la cessione di Barba al Pisa, avvenuta per un importo pari a 800mila euro. Il passaggio di Insigne al Frosinone – contestualmente all’arrivo nel Sannio di Camillo Ciano – ha generato una plusvalenza di 450mila euro (complessivamente il club ha incassato 700mila euro, importo che dovrà essere saldato entro il termine della stagione in corso).

