Lo squilibrio economico permane in casa Benevento e le cause sono sempre le stesse: il club giallorosso ha una struttura relativa ai costi non allineata ai ricavi che genera. Per conferma, basta citare un dato: anche nell’esercizio 2022/23 i costi per il personale (stipendi a tesserati e dipendenti) e gli ammortamenti superano i ricavi. Inevitabilmente, ancora una volta è venuto fuori un risultato d’esercizio negativo, con il sodalizio di via Santa Colomba che ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un pesante passivo di 24 milioni di euro. Il rosso segue una traiettoria coerente con il passato: nell’esercizio precedente era stato infatti di poco superiore ai 20 milioni, in quello 2020/21 invece aveva toccato la cifra record di 30 milioni di euro.

