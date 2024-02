Sanremo: Amadeus, ‘del mio festival vorrei restasse musica radiofonica e allegria’**

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Cosa vorrei che i miei successori portassero nelle edizioni successive? Io vorrei portare le due cose che a me piacciono di più portare la musica attuale, che entrano nelle radio, nelle classifiche, perché sono quelle amate dal pubblico,e la spensieratezza e l’allegria”. Lo dice Amadeus alla conferenza stampa di apertura del festival di Sanremo.

“Chiaro io ho avuto la fortuna di avere vicino a me Rosario (Fiorello, ndr), ma portare un po’ di leggerezza è fondamentale -aggiunge Amadeus- Rompere gli schemi e far capire che è la manifestazione canora più importante in Italia ma anche una grande festa popolare, godiamocela con allegria”.