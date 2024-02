Mo: Hezbollah, ‘3 militanti uccisi negli attacchi dell’Idf’

Beirut, 5 feb. (Adnkronos) – Hezbollah ha dichiarato che tre militanti sono stati uccisi nei recenti attacchi israeliani nel sud del Libano. Dall’inizio degli scontri lungo la frontiera meridionale del Libano, sono stati uccisi 182 membri di Hezbollah: 166 in Libano e 16 in Siria, secondo il giornale libanese L’Orient-Le Jour.

Ieri sera, l’Idf aveva dichiarato di aver preso di mira una serie di siti Hezbollah in risposta ai ripetuti attacchi nel nord di Israele. Questa mattina, almeno otto razzi sono stati lanciati dal Libano sull’Alta Galilea, senza causare feriti.