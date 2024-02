Milano: 32enne accoltellato al torace e alla schiena a Cesano Boscone, indagini in corso

Milano, 5 feb. (Adnkronos) – Un ragazzo di 32 anni è stato aggredito e accoltellato in circostanze non ancora del tutto chiarite a Cesano Boscone, nell’hinterland milanese, poco prima delle 16.

Il giovane, che ha riportato ferite da taglio al torace e alla schiena, è stato soccorso dai sanitari del 118 Areu, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine.