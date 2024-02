La Perla: Schlein, ‘ho chiamato Urso, su made in Italy fatti stop parole’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Mesi fa ho chiamato Urso per dirgli che c’è bisogno di tutelare non con le parole, come fa questo governo, ma con i fatti il Made in Italy. La Perla è un’eccellenza italiana da tutelare”, a “maggior ragione essendo un’azienda che ha prevalentemente occupazione femminile. Quindi c’è bisogno di un intervento del governo molto più forte verso le proprietà, e bisogna guardarle sempre meglio queste proprietà”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a L’aria che tira’ su La7.