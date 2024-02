F1: Sainz, ‘voglio fare il massimo per la Ferrari’

Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – “Sono tranquillo. Sarà un anno importante e voglio fare il meglio possibile. Se avrò delle chance lotterò. Ho motivazioni alte per vincere il Mondiale”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport, qualche giorno dopo l’annuncio dell’arrivo di Lewis Hamilton al suo posto a partire dalla stagione 2025. “Deluso? Dall’interno vedevo cose e mi sono preparato per tutti i cambi che arriveranno, ma voglio pensare a questa stagione e a fare il massimo per la Ferrari”, aggiunge Sainz.