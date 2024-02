“È stato bandito il 22 gennaio scorso, con decreto n. 38 della Giunta regionale della Campania, un concorso unico regionale per selezionare 319 Dirigenti Medici in Medicina di Emergenza e Urgenza per le Aziende Sanitarie della Campania”. Ad affermarlo in una nota il coordinamento Fratelli d’Italia del Fortore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia