Cinque risultati utili di fila, terza vittoria casalinga consecutiva, primo successo della stagione con più di un gol di scarto, 13 punti nelle cinque partite giocate nella gestione Auteri. Il Benevento ha fatto il suo inevitabile dovere, battendo il Brindisi (2-0 il risultato finale) e confermando così il passo di carica che ha permesso alla formazione giallorossa di guadagnarsi una posizione di classifica più aderente alle sue ambizioni.

Resta in scia delle prime della classe la truppa sannita: certo, la Juve Stabia ha un margine apparentemente rassicurante, ma le altre sono tutte lì, distanziate da oscillazioni minime. In una giornata in cui gran parte delle dirette concorrenti hanno vinto, il Benevento è comunque riuscito a guadagnare punti preziosi su Crotone e Casertana che vanno considerati avversari temibili nella corsa promozione.

