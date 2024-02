Le parole della vigilia non erano di prammatica. Gaetano Auteri temeva realmente la sfida contro il Brindisi, che rappresentava la classica buccia di banana su cui la sua squadra rischiava di scivolare. Il Benevento, invece, non ha fatto scherzi: ha raccolto ciò che doveva, ossia i tre punti, e l’ha fatto dominando la partita per larghi tratti, sebbene i rischi non siano mancati: “Queste sono gare un po’ particolari – esordisce così il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Non volevo che scendessimo in campo con un atteggiamento sbagliato, in settimana ho insistito molto su questo aspetto e il rischio l’abbiamo scongiurato, mettendo subito in discesa la partita nel primo tempo”.

