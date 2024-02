Agricoltura: Costa (M5S), ‘ipocrita governo solidale con protesta, peggiorate condizioni’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “È interessante leggere le dichiarazioni di vicinanza unanime agli agricoltori, ma per affrontare i problemi non bisogna cadere nell’ipocrisia. Questo governo non ha prorogato l’esenzione Irpef per il 2024 come era accaduto negli ultimi otto anni, non ha confermato l’esonero contributivo per i giovani agricoltori, né ha creduto nell’importante strumento del credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali per la strategia Agricoltura 4.0: tutte misure di concreto sostegno. Servono fatti, non dichiarazioni di vicinanza”. Lo sottolinea il vicepresidente della Camera Sergio Costa, del M5S.

“La dicotomia politiche green contro agricoltura è fallace e ci fa perdere tutti, anche perché gli agricoltori sono tra i primi a pagare le conseguenze della crisi climatica in atto – spiega Costa -. Piuttosto bisogna sostenere il reddito degli agricoltori in questa delicata fase di transizione: potenziando il lavoro di Ismea per la definizione dei costi medi di produzione di tutti i prodotti agricoli, anche al fine di dare piena applicazione al dgls 198 del 2021 che prevede che non si possa pagare il prodotto acquisito nella filiera a un prezzo inferiore ai costi medi di produzione; contrastando le pratiche di commercio sleali, con l’aumento dei controlli, inclusi quelli doganali in entrata, per evitare la concorrenza di prodotti extra Ue che non rispettino i canoni di tracciabilità, qualità, e tipologia di coltivazione. Inoltre bisogna potenziare lo strumento dei contratti di filiera che oggi vedono il produttore perdente e intermediari vincenti”, aggiunge Costa.

“Invece di entrare nel merito il dibattito si sta spostando su un terreno che mette chi vive di agricoltura contro le politiche green che dovranno poi aiutarli. È una contraddizione e come sempre i più deboli ne usciranno perdenti. Chiediamo che il governo affronti il problema in maniera matura e responsabile”, conclude l’esponente M5S.