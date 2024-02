“La volontà politica che ha sollecitato l’impugnativa innanzi al Tar Campania da parte mia e soprattutto dei soci fondatori della associazione culturale ‘Uniti per San Giorgio del Sannio’ della deliberazione n.5 del 5 dicembre 2023 del commissario straordinario, con la quale è stata assunta la decisione di approvare lo Statuto della società mista ‘Sannio Acque srl’, è indirizzata ad intraprendere la tutela per vie di fatto di un bene comune fondamentale quale è l’acqua ed in prosieguo il principio di legalità che deve reggere il vivere civile della nostra comunità. Impegno che non deve fermarsi alle parole ed agli slogan ma deve essere testimoniato da opere concrete”.

Così in una nota l’ex vicesindaco Maurizio Bocchino, presidente del sodalizio ‘Uniti per San Giorgio del Sannio, annuncia il ricorso ai giudici amministrativi depositato giovedì scorso, contro la decisione assunta dalla ex commissaria prefettizia Patrizia Vicari di adesione a Sannio Acque (la delibera tipo tra l’altro è andata incontro a nuovi rilievi da parte della Corte dei Conti).

