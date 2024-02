“Dopo oltre due mesi dalla nomina del nuovo segretario generale della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Raffaele De Sio, siamo ancora all’anno zero per quel che riguarda le procedure per il rinnovo del consiglio, affidate al dirigente. Un record negativo, che non trova riscontri in nessuna parte d’Italia”, così Ignazio Catauro, presidente di Unimpresa Benevento-Avellino ed ex consigliere camerale riguardo il rinnovo del consiglio camerale dell’organismo Irpinia Sannio, dopo il commissariamento del primo, designato nella primavera del 2022, ad inizio dello scorso anno, con interregno che prosegue ancora, in un clima di conflittualità tra le sigle e non solo, con diversi contenziosi aperti dinanzi la stessa giurisdizione amministrativa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia