La quasi totale chiusura della strada provinciale 106, nel basso telesino e a ridosso del capoluogo – che va avanti tra il malcontento forte dei sindaci, pure alla presenza di promesse di ristori e interventi futuri di riammagliamento, in particolare per i tratti a ridosso degli svincoli per Solopaca e di quello per Ponte e Torrecuso, utili per dirottare flussi traffico dalla 372 in caso necessità come ieri – ha amplificato i disagi legati alla protesta dei trattori in marcia per difendere l’agricoltura italiana dalle politiche penalizzanti dell’Unione Europea.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia