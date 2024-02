L’Arpaia del futuro prende forma. Hanno avuto inizio alla via Tito Livio i lavori di realizzazione del nuovo Istituto scolastico comprensivo statale, struttura che sarà in grado di accogliere – quale vero e proprio polo – tutta la popolazione scolastica fino ai 13 anni, vale a dirsi dal Micronido fino alla Secondaria di primo grado. Intervento integralmente finanziato dall’Unione europea, il nuovo edificio si andrà a sviluppare su una superficie pari a circa 4.500 metri in una posizione che è facilmente raggiungibile.

