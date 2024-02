L’imperativo è categorico, sebbene soddisfarlo non sia scontato: per consolidare la propria posizione, ma anche per guadagnare qualche altro punto alle concorrenti e non perdere ulteriore terreno dalla capolista Juve Stabia, al Benevento non restano alternative. La formazione giallorossa deve a tutti i costi battere un Brindisi che sarà sicuramente affamato di punti, vista la situazione di classifica, ma che arriva nel Sannio in condizioni precarie, perché privo di due pedine fondamentali come Falbo e Valenti, ma soprattutto perché è stato rivoltato come un calzino nel mercato di gennaio.

