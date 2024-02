G7: Meloni arrivata a Tokyo, domani incontro con Kishida

Tokyo, 4 feb (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo, dove ha in programma una visita ufficiale fino al 6, martedì. Il momento chiave della tappa giapponese della presidente del Consiglio è l’incontro con il primo ministro Fumio Kishida, in programma domani nel pomeriggio. Il faccia a faccia a palazzo Kantei, la sede del governo nipponico, segna infatti il passaggio di consegne alla guida del G7, che passa così formalmente dalle mani di Tokyo a quelle di Roma.

Al termine dell’incontro, Meloni e Kisidha faranno delle dichiarazioni alla stampa. Ma la premier ha anche in agenda, sempre per domani, un incontro ospitato presso la residenza dell’ambasciatore con i presidenti e gli amministratori delegati dei grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia.