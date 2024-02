Ieri mattina i poliziotti del Nucleo operativo di Polizia penitenziaria di Benevento hanno sventato un tentativo di evasione di un detenuto ricoverato in ospedale per cure. «Il soggetto, di notevole stazza e con problematiche psichiatriche, è riuscito a divincolarsi subito dopo l’estrazione dentaria a cui era stato sottoposto per dileguarsi nei corridoi; tuttavia, il personale ha reagito con prontezza ed è riuscito a immobilizzare il detenuto dopo pochi minuti.

