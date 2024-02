Il loro destino sembrava segnato: fare le valigie, varcare il cancello dell’antistadio “Imbriani” per l’ultima volta, salutare spogliatoio e compagni e lasciarsi Benevento alle spalle, chiudendo la parentesi giallorossa. Invece le infinite porte del mercato non sono riuscite ad offrire una strada alternativa a Nermin Karic e Krzysztof Kubica, centrocampisti in cerca di una soluzione che fino a poche ore fa aveva assunto i contorni dell’unico finale ammissibile della loro avventura sannita.

