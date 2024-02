Violenza su donne: Picierno, ‘su Direttiva Ue no a mediazioni al ribasso’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo una settimana di tempo per convincere i Governi che la Direttiva sulla violenza di genere va approvata senza tagli e omissioni che la renderebbero gravemente insufficiente. Giorgia Meloni risponda chiaramente a queste domande: ritiene che un rapporto sessuale senza consenso sia da considerarsi stupro? Ritiene che le molestie sul luogo di lavoro siano una piaga da estirpare senza esitazioni? Ritiene che la cyberviolenza sia sempre un danno incalcolabile sulle donne? Se è a favore lo dica e lavori attivamente per convincere gli altri Governi nazionali: l’accordo sullo sblocco dei fondi all’Ucraina è stato trovato, nonostante il terribile ricatto di Orban, in 24 ore. Se c’è la volontà politica gli accordi si trovano”. Lo afferma Pina Picierno, del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo.

“Abbiamo bisogno -aggiunge- di una mobilitazione corale che spinga a considerare la violenza sulle donne questione prioritaria. È finito il tempo delle mediazioni al ribasso sul corpo delle donne”.